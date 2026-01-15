Фото палат и отзывы не помогут: как выбрать безопасный роддом

Комфорт в палатах роддома и красивые фотографии в соцсетях не гарантируют безопасность родов, предупредила в беседе с РИАМО врач-гинеколог, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«При выборе роддома с точки зрения безопасности ключевой фактор — готовность учреждения к непредвиденным ситуациям. Критически важно заранее узнать, есть ли в роддоме современное отделение реанимации и интенсивной терапии для матери и новорожденного. В этом случае становится возможным мгновенное оказание специализированной помощи при осложнениях в родах или послеродовом периоде», — рассказала Уланкина.

Она добавила, что не менее значим график плановых санитарных обработок всего учреждения. В эти периоды роддом не принимает рожениц. Важно заранее убедиться, что предполагаемая дата родов и несколько недель до и после нее не попадают на время «мойки».

«Для безопасных и комфортных родов немаловажно расположение роддома. В случае экстренного начала родов государственная служба скорой помощи обязана доставить женщину в ближайшее работающее учреждение, однако в этом случае предварительный выбор будущих родителей не учитывается. Поэтому долгая дорога до выбранного роддома может быть сопряжена с дополнительными рисками», — предупредила врач.

Уланкина подчеркнула, что важно заранее оценить профессиональный уровень врачебной команды и техническую оснащенность родильного блока. Эта информация должна опираться на проверенные данные, а не только на субъективные ощущения и отзывы в интернете.

«Вопросы, связанные с обустройством палат, режимом посещений или поддержкой альтернативных сценариев родов, хоть и влияют на комфорт в родах, но имеют второстепенное значение для медицинской безопасности матери и ребенка», — резюмировала специалист.

В период с 4 по 12 января в роддоме № 1 Новокузнецка скончались девять младенцев. У погибших в новогодние праздники детей была обнаружена неонатальная инфекция. Возбуждено уголовное дело. По подозрению в халатности и причинению смерти по неосторожности задержаны главврач и завотделением реанимации роддома.

