Физактивность и ПП: какие привычки помогут сохранить здоровье сердца весной

Весной сердечно-сосудистая система испытывает повышенную нагрузку, поэтому важно придерживаться здоровых привычек, которые помогут снизить риск гипертонии и инфарктов, сообщил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Денис Соколов.

«Весенние перепады погоды могут привести к ухудшению самочувствия, особенно у людей с заболеваниями сердца. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание и качественный сон помогают организму адаптироваться к изменениям. Также важно избегать стрессов, так как они могут провоцировать скачки давления», — отметил кардиолог.

Он добавил, что весной организм требует дополнительного внимания, так как меняются уровень активности, циркадные ритмы и адаптационные процессы в сосудах.

«Даже небольшие корректировки образа жизни могут существенно снизить нагрузку на сердце. Контроль за уровнем жидкости в организме поможет избежать сгущения крови и предотвратить риск тромбозов. Соблюдение режима сна, прогулки на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки помогут стабилизировать работу сердца», — рассказал кардиолог.

Соколов резюмировал, что отказ от вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем, значительно снизит вероятность сердечно-сосудистых осложнений.