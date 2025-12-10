«Это норма»: психолог рассказал о предновогодней суете

Кандидат психологических наук, телеведущий и писатель Михаил Хорс заявил, что перед Новым годом нужно быть как можно бережнее к себе: попытки все успеть в суете могут обернуться нервным истощением или даже психическими расстройствами, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Чтобы не выгореть, нужно разрешить себе что-то не успеть. Задаем себе вопрос: „Если я не успею, что самого плохого может произойти? Чем это плохо? И почему так нельзя?“ И, изучая самый негативный сценарий, проходя по нему ступенчато до самых ужасных фантазий, в какой-то момент люди осознают, что беды-то никакой особой и не будет и ничего страшного не случится», — сказал психолог.

По его словам, распространенное убеждение о том, что к Новому году нужно все успеть — на самом деле миф. Не стоит слишком давить на себя.

Первый шаг — осознание испытываемого стресса, будь то страх или беспокойство. Далее следует признать, что это напряжение истощает ресурсы, необходимые для выполнения действительно важных задач. Важно понять, что источник напряжения — не сама вероятность неудачи, а убежденность в катастрофичности провала. И, наконец, нужно принять тот факт, что в опыте каждого человека, как и в опыте окружающих, уже были случаи, когда что-то не удавалось завершить вовремя, однако это не привело к трагическим последствиям.

