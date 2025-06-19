Эндокринолог Бавыкина рассказала, что избыток витаминов В может повысить риск онкологии

Врач-эндокринолог Лариса Бавыкина объяснила, что самостоятельный прием витаминов группы В в виде лекарственных препаратов может быть опасен для здоровья. По ее словам, эти витамины участвуют в процессах деления клеток, поэтому их избыток способен повысить вероятность возникновения онкологических заболеваний.

Бавыкина также отметила, что чрезмерное употребление витамина D может привести к нарушению обмена кальция в организме. Это чревато отложением кальция в сосудах и, как следствие, инфарктами или инсультами. Кроме того, исследования показали, что у курильщиков, принимавших витамин А, чаще развивался рак легкого.

Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и принимать витамины только по назначению специалиста. Перед началом приема необходимо сдать анализы, чтобы определить, действительно ли организму не хватает определенных веществ.