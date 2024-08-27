Эксперт Уваровская рассказала, как и в каком количестве можно есть кабачки

Кабачок — универсальный продукт: его можно есть сырым, в салатах и смузи, приготовленным, в рагу, запеканках, супах, сообщила РИАМО семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН), лектор курса «Интегративный детский нутрициолог» МИИН Ксения Уваровская.

Этот овощ хорошо звучит как в сладких, так и не в сладких блюдах, так как обладает нейтральным вкусом. Особенно ценно это качество кабачков, когда необходимо накормить избирательного ребенка или подростка — кабачок можно замаскировать другими продуктами с яркими вкусами.

«При термической обработке кабачков теряется некоторое количество витамина С, зато увеличивается биодоступность каротиноидов. Способность отлично насыщать и при этом низкая калорийность (всего 20 ккал на 100 г) позволяют включать его в рацион при нормализации веса, а низкий гликемический индекс — в рацион людей с сахарным диабетом. Но важно помнить, что гликемический индекс — изменяемая величина, и при термической обработке продукта он будет увеличиваться», — рассказала Уваровская.

Кабачки не аллергенны и легко усваиваются организмом, поэтому в термически обработанном виде их можно включать в прикорм младенцев с 5-6 месяцев, а также назначать пожилым, людям после перенесенных операций и со сниженной функцией пищеварения.

«Сырые кабачки можно есть только тем, у кого нет воспалительных заболеваний слизистой желудочно-кишечного тракта (гастрит, ГЭРБ, колит и т. д). Высокое содержание витамина С может негативно отразиться на состоянии слизистых оболочек», — обозначила эксперт.

Как и любой другой полезный продукт, кабачки стоит употреблять умеренно — около 200 г в день. При избыточном употреблении могут возникать вздутие кишечника, обострение хронических заболеваний (гастрит, язва, пиелонефрит), а также могут образоваться камни в почках из-за высокого содержания солей калия в продукте.

«Благодаря своей пористой структуре кабачки способны накапливать токсичные вещества. Если они были выращены на загрязненных почвах, близ дорог или с использованием большого количества азотистых удобрений, избыточное потребление может оказать токсический эффект», — добавила нутрициолог.