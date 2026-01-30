Два жителя Люберец получили звание почетных доноров России

Денис Казаков и Валерий Сычев из Люберец стали почетными донорами России, им вручили удостоверения и медали в отделении переливания крови Люберецкой больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Денис Казаков и Валерий Сычев получили удостоверения и медали «Почетный донор РФ» в отделении переливания крови Люберецкой больницы. Для получения этого звания необходимо сдать кровь не менее 40 раз.

Денис Казаков рассказал, что начал сдавать кровь, когда его другу потребовалось регулярное переливание из-за онкологического заболевания. Он отметил, что донорство позволяет спасти или продлить жизнь другому человеку.

Заведующая отделением переливания крови Ольга Рыбалко пояснила, что регулярная сдача крови полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и способствует самообновлению организма. По ее словам, доноры отмечают улучшение эмоционального состояния, поскольку ощущают, что делают доброе дело.

Сдать кровь в отделении переливания крови Люберецкой больницы можно в любой рабочий день с 8:00 до 12:00 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 64.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.