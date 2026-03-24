Долголетам Подольска рассказали о возможности льготного зубопротезирования

23 марта в городской стоматологической поликлинике Подольска на улице Красной, где в прошлом году открылись новые кабинеты и установили современное оборудование, прошло мероприятие для участников проекта «Активное долголетие». Пациентов здесь принимают ежедневно с 08:00 до 20:00, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Главный врач учреждения Михаил Каюгин лично провел для гостей экскурсию: показал рентген-кабинет, новые помещения, рассказал о современных методах обработки инструментов и ответил на вопросы долголетов.

«Мы работаем на современном оборудовании и ведем строгий контроль за стерильностью инструментов. Наша цель — помогать людям качественно и бесплатно», — подчеркнул Михаил.

Участники встречи узнали, что получить льготное зубопротезирование в Подольске могут не только неработающие пенсионеры, но и ветераны труда, труженики тыла, инвалиды, а также участники специальной военной операции и члены их семей.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.