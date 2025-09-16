«Доказательств нет»: врач рассказал о магнитных бурях

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что никаких научных доказательств влияния магнитных бурь на организм человека не существует и обращать много внимания на новости о них не стоит.

«Как пережить магнитную бурю? Взять и пережить. Во всяком случае, не надо к себе как-то особенно в эти дни прислушиваться, надо по возможности отвлекаться, заняться каким-то делом. Те, кто начинает мерить по 50 раз в день давление, щупать себе пульс, им, конечно, станет плохо», — сказал доктор в эфире радио Sputnik.

Всплески геомагнитной активности — обычное явление для Солнца, случающееся постоянно на протяжении огромного количества времени. Хухрев порекомендовал не беспокоиться и придерживаться привычного режима приема медикаментов.

Он подчеркнул, что не следует принимать лекарства только из-за прогноза магнитной бури, особенно препараты для нормализации давления.

Если поддаться панике, вызванной информацией о буре, и начать пить дополнительные таблетки, в частности, для снижения давления, можно навредить себе. Давление очень чувствительно к изменениям, и резкое вмешательство способно вызвать непредсказуемую реакцию. Суть терапии гипертонии заключается в поддержании стабильной концентрации лекарства в крови, избегая резких колебаний, заключил специалист.