До 7 кг в год: как перекусы на работе могут привести к набору веса

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, что постоянное употребление пиццы на офисных днях рождения может привести к набору до 7 килограммов за год, сообщает Life.ru .

Международный день пиццы отмечается 9 февраля, и это блюдо стало популярным у офисных сотрудников, особенно на днях рождения. Соломатина рассказала, что, если человек контролирует калорийность рациона, один кусочек пиццы не повлияет на вес.

Однако регулярные перекусы пиццей могут привести к набору веса. По словам Соломатиной, если есть пиццу каждую неделю, можно прибавить около 2 килограммов за месяц. Даже при здоровом образе жизни и занятиях спортом, постоянное употребление пиццы способно увеличить вес примерно на 7 килограммов за год.

Соломатина подчеркнула, что людям, склонным к набору веса, стоит особенно внимательно относиться к таким перекусам.

