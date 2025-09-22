Для науки и практики: РФ и Казахстан договорились о сотрудничестве в медицине

«Это углубляет не только двусторонние взаимоотношения в дружеском формате между Казахстаном и Россией, но и служит большим стимулом для представителей других стран», — заявил председатель правления общества специалистов по хронической болезни почек Кыргызстана Илхом Муркамилов.

Как уточнили в Русском доме в Алматы, документ стал результатом двусторонних переговоров и направлен на развитие сотрудничества. Он касается юридической безопасности медработников и системы непрерывного обучения в медицине. Текст договора фиксирует стремления к улучшению квалификации, обмену опытом в лечении и проведению совместных исследований.

Основным вектором сотрудничества является обеспечение правовой защиты врачей. Это подчеркнуто в отдельных пунктах документа и одобрено участниками для дальнейшей работы.

