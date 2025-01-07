Диетолог Разаренова рассказала россиянам, как и с чем готовить грибы

Современные магазины предлагают огромный ассортимент грибной продукции — как местных, так и необычных иностранных видов. По словам диетолога Александры Разареновой, грибы — это универсальный продукт. В разговоре со Sputnik она рассказала, как и с чем их готовить.

Россияне могут купить грибы не только в свежем виде, но и в консервированном — высушенными или замороженными. Для приготовления различных блюд, таких как супы, салаты, запеканки и тушеные овощные смеси, прекрасно подойдут свежие разновидности — от классических шампиньонов до азиатских шиитаке, а еще вешенки и портобелло.

По словам эксперта Разареновой, в межсезонье отличной заменой свежим грибам становятся замороженные. При условии своевременной и правильной заморозки после сбора в них остаются практически все полезные вещества. Такие грибы прекрасно дополнят различные блюда — от супов до запеканок.

Особого внимания заслуживают и сушеные грибы. Процесс дегидратации не только концентрирует их вкусовые качества, но и способствует увеличению количества антиоксидантов. При этом питательная ценность грибов после сушки остается на высоком уровне, делая их отличным выбором для кулинарного использования.

Разаренова отметила, что грибы можно использовать практически в любых кулинарных комбинациях благодаря их универсальности. Особенно удачно они сочетаются с овощными ингредиентами — шпинатом, брокколи, луком, чесноком, болгарским перцем и цветной капустой. Такие комбинации великолепно подходят как для салатов, так и для тушеных блюд.

Для придания блюдам насыщенного грибного аромата эксперт советует использовать сухие грибы в виде порошка, которым достаточно просто посыпать готовое блюдо.

При термической обработке грибов методом жарки их питательная ценность снижается из-за большого количества используемых масел, что существенно повышает калорийность готового блюда. Для придания особого вкуса грибным блюдам рекомендуется использовать различные специи: мускатный орех и паприку для аромата, а также тимьян, орегано и розмарин для усиления вкусовых качеств.

Грибные блюда отлично дополняют различные виды мяса — от свинины до баранины, причем грибы можно использовать как в качестве начинки, так и в составе соусов или как самостоятельный гарнир. Однако важно помнить, что такие сложные комбинации продуктов могут оказаться тяжелыми для пищеварения, поэтому следует учитывать индивидуальные особенности своего организма.