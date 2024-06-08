Диетолог рассказала, сколько клетчатки нужно для укрепления здоровья

Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, что клетчатка, является необходимым компонентом рациона человека. Ее употребление в достаточном количестве может способствовать профилактике сахарного диабета, гипертонии, онкологических и ортопедических заболеваний.

«Очень важно употреблять достаточное количество клетчатки, то есть не менее 30 граммов в сутки. Однако средний уровень потребления клетчатки в нашей стране — всего лишь 12-15 граммов», — сказала специалист в интервью радио Sputnik.

Она подчеркнула, что каждый день нужно употреблять не менее 500 граммов овощей и фруктов. Также к этому необходимо добавить минимум 1 порцию сложных углеводов. При добавлении в меню клетчатки следует учитывать особенности продуктов для сбалансированного рациона.

Врач отметила, что пищеварительная система чуть хуже переносит зерновые и бобовые, чем фрукты и овощи. Также они обладают большей калорийностью и могут вызвать вздутие. Лидером по содержанию клетчатки является листовая зелень.

Диетолог добавила, что при достаточном употреблении клетчатки необходимо выпивать достаточное количество воды. Пищевые волокна имеют свойство разбухать в кишечнике, что может способствовать задержкам стула. Достаточное количество жидкости будет стимулировать нормальные процессы пищеварения.

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