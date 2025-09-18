Диетолог рассказала, какие продукты помогут организму в холодный сезон

Осенью рацион требует особого внимания, чтобы поддержать здоровье и подготовить организм к холодам. Писарева посоветовала отдавать предпочтение теплым термически обработанным блюдам. По ее словам, в это время года стоит переходить от летних салатов и смузи к супам-пюре, тушеным овощам и запеченным рагу. Сложные углеводы, такие как гречка, булгур, киноа, цельнозерновой хлеб и запеченный картофель, обеспечивают чувство сытости и стабильности.

Писарева отметила, что осенью особенно важны белковые продукты. К ним относятся жирная морская рыба — лосось, скумбрия, сельдь, а также бобовые, блюда из птицы, индейки и яиц. В рацион рекомендуется включать орехи, семена льна, тыквенные семечки и нерафинированные растительные масла холодного отжима. Теплые напитки с добавлением специй, таких как корица, куркума, кардамон, тмин и паприка, а также травяные чаи с имбирем и мятой способствуют укреплению иммунитета и улучшают обмен веществ.

Эксперт посоветовала отказаться от холодных напитков, смузи, мороженого и ледяных салатов. Сырые овощи лучше употреблять в меньших количествах, отдавая предпочтение запеченным гарнирам. Простые углеводы, такие как выпечка, белый хлеб и сладости, рекомендуется заменить на печеные яблоки с корицей, горький шоколад, сухофрукты и мед. Писарева также предупредила, что жирное мясо, фастфуд, жареные блюда и алкоголь могут ослабить иммунитет и нарушить сон.

