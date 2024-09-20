Диетолог рассказала, какие продукты нужно ввести в рацион осенью

Диетолог: осенью организм нуждается в более калорийной и питательной пище

Осенью рацион питания может меняться из-за изменений в доступных продуктах и погодных условиях. С наступлением более холодной погоды организм нуждается в более калорийной и питательной пище для поддержания тепла и энергии, рассказала РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Включение в рацион сезонных продуктов, таких как тыква, картофель, свекла и капуста, поможет обеспечить необходимое количество витаминов и минералов. Осенью также стоит обратить внимание на блюда, которые согревают и питают, например, супы, рагу и запеканки», — перечислила эксперт.

Эти блюда не только приятны на вкус, но и обеспечивают чувство насыщения и тепло в холодное время года. Стоит увеличить потребление продуктов, богатых белками и клетчаткой, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии и укреплять иммунитет.

«Также важно учитывать потребление жидкости: несмотря на холодную погоду, достаточное количество воды и горячих напитков, таких как чаи и настои, помогут поддерживать водный баланс и общее здоровье», — заключила Джутова.

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