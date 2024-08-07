Диетолог раскрыла, как избавиться от 5 кг лишнего веса за несколько дней

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова заявила, что избавиться от лишнего веса можно путем разгрузочных дней. По ее словам, такой метод позволит сбросить от двух до пяти килограммов лишнего веса, сообщает NEWS.ru .

Медик рассказала, что во время разгрузочных дней лучшего всего прибегнуть к вареной курице и овощам. Отсутствие сложных углеводов в рационе создает дефицит калорий, объяснила Дианова.

«В такие дни я советую пить воду и есть около 400 граммов отварной курицы, отварные или свежие овощи и все», — уточнила эксперт.

Специалист обратила внимание, что разгрузочные дни включают в себя два или три приема пищи в сутки.

При этом Дианова подчеркнула, что худеющим нельзя морить себя голодом, поскольку в дальнейшем им станет тяжело подавлять тягу к сладкому и мучному.