Диетолог раскрыла, как избавиться от 5 кг лишнего веса за несколько дней
Фото - © Freepik.com
Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова заявила, что избавиться от лишнего веса можно путем разгрузочных дней. По ее словам, такой метод позволит сбросить от двух до пяти килограммов лишнего веса, сообщает NEWS.ru.
Медик рассказала, что во время разгрузочных дней лучшего всего прибегнуть к вареной курице и овощам. Отсутствие сложных углеводов в рационе создает дефицит калорий, объяснила Дианова.
«В такие дни я советую пить воду и есть около 400 граммов отварной курицы, отварные или свежие овощи и все», — уточнила эксперт.
Специалист обратила внимание, что разгрузочные дни включают в себя два или три приема пищи в сутки.
При этом Дианова подчеркнула, что худеющим нельзя морить себя голодом, поскольку в дальнейшем им станет тяжело подавлять тягу к сладкому и мучному.