Диетолог ответила, почему важно включать в рацион баклажаны

«Раньше клетчатка считалась неким балластом, упор в основном делали на витамины, микро- и макроэлементы, другие полезные вещества в продукте. Сейчас клетчатка выходит, возможно, даже на первое место, потому что она служит кормом нашим полезным, дружественным бактериям», — добавила доктор в эфире радио Sputnik.

Клетчатка является пробиотиком, защищающим организм человека от заболеваний. По словам врача, 80% иммунокомпетентных клеток находится именно в кишечнике.

При этом баклажаны нужно правильно готовить, чтобы их употребление несло больше пользы. Этот овощ лучше запекать или тушить, отметила Соломатина. Также стоит помнить, что блюдо может стать слишком калорийным, если готовить баклажаны с маслом.