Диетолог ответила, почему клонит в сон после обеда и как от этого избавиться

Врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, почему хочется спать после обеда и как перебороть это желание. Все дело в пище, которая богата углеводами.

«Процесс переваривания пищи требует энергии, и после еды он активируется в зависимости от количества съеденного, направляет все ресурсы организма на переваривание еды, происходит выброс инсулина и гормонов», — отметила врач в эфире радио Sputnik.

Более того, после приема углеводистой пищи повышается уровень инсулина, мозг распознает чувство удовлетворения, и наступает чувство успокоения с желанием прилечь поспать. Такое состояние чаще происходит после тяжелой жирной пищи, насыщенной углеводами.

Также Писарева добавила, что после сладкой или высокоуглеводистой пищи происходит гипергликемия, уровень сахара резко падает, из-за чего и возникает слабость и желание поспать. Объем пищи тоже имеет значение и усиливает сонливость.

Легкие белковые блюда, наоборот, не вызывают такого состояния. А если сонливость все же настигла, диетолог рекомендовала сделать небольшую прогулку на 10-15 минут, выпить воды или зеленого чая. Дыхательные упражнения тоже могут помочь справиться с сонливостью и улучшить обмен веществ.