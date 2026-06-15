Диетолог назвала пользу черного и красного перца

Черный и красный перец ускоряют метаболизм, улучшают кровообращение и могут помогать при боли. Но при болезнях желудка их нужно ограничить, сообщает «Вечерняя Москва» .

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что черный перец можно добавлять в рацион ежедневно, но понемногу. По ее словам, достаточно щепотки или одной горошины в суп. Лучше измельчать перец в мельнице уже в готовые блюда.

При хронических болезнях желудочно-кишечного тракта в период обострения черный перец лучше сократить или исключить.

«Он сильно раздражает слизистую и стимулирует выработку желудочного сока, поэтому может спровоцировать обострение недугов. Также может спровоцировать изжогу и аллергическую реакцию», — пояснила Писарева.

Красный перец содержит капсаицин. Это вещество согревает, придает жгучий вкус и улучшает кровообращение, поэтому перец используют в разогревающих мазях для облегчения мышечных болей.

Писарева рекомендовала не есть красный перец каждый день людям с чувствительным желудком. Беременным и кормящим женщинам его тоже стоит минимизировать: в больших количествах он может вызвать изжогу, тошноту и боли в желудке.

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