Диетолог из Подмосковья рассказал, когда важно считать калории в детском питании

В рамках недели Минздрава диетолог НИКИ детства Анна Басова объяснила, что подсчет калорий в рационе детей необходим только при нарушениях обмена веществ, ожирении или недостаточном весе и должен проводиться под контролем специалиста, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В период активного роста детям требуется не только энергия, но и полноценные нутриенты — белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Диетолог Анна Басова отметила, что знание энергетической ценности рациона помогает родителям формировать сбалансированное меню и вовремя замечать возможные дисбалансы.

Однако подсчет калорий, по словам специалиста, должен быть инструментом информирования, а не поводом для ограничений. Особое внимание к калорийности требуется только при нарушениях обмена веществ, ожирении или недостаточном весе, и только под наблюдением врача. В таких случаях расчет калорий становится частью комплексной терапии, но не заменяет сбалансированное питание.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула, что задача взрослых — формировать у детей устойчивые привычки здорового питания, учить их прислушиваться к сигналам организма, а не ориентироваться исключительно на калорийность блюд. Для здорового ребенка важны качество и разнообразие рациона, поддержка родителей и своевременная консультация специалиста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.