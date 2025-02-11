Детям и пожилым: эндокринолог дала рекомендации по употреблению манной каши

Врач-эндокринолог Кристина Пришвина заявила, что манную кашу лучше всего включать в рацион людям с заболеванием ЖКТ — гастритом или язвой, пожилым людям и детям: дело в том, что она легче многих других блюд переваривается, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Манная каша производится из пшеницы, из которой с помощью специальной технологии выделяется крахмалистая часть, богатая углеводами. Этот продукт почти не содержит клетчатки, кроме небольшого количества магния, калия, фосфора и железа», — сказала доктор.

По ее словам, в манке также присутствует немного витаминов E и B. Это высококалорийный продукт, богатый углеводами, и он относится к быстрым источникам энергии, поэтому она особенно полезна спортсменам и тем, кто занимается умственным трудом.

Однако есть у манной каши и недостатки: слишком частое ее употребление может приводить к запорам и нарушению работы кишечника, а содержащийся в ней глютен противопоказан людям с его непереносимостью.