Дерматолог Подмосковья назвала риски для кожи при уличных тренировках

Врач-дерматовенеролог из Подмосковья предупредила о рисках для кожи в сезон тренировок на свежем воздухе. Пот, солнце и пыль могут спровоцировать раздражение, высыпания и пигментацию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В теплое время года жители Подмосковья чаще занимаются спортом на улице — бегают, тренируются на площадках и больше гуляют. Однако весной и летом кожа испытывает дополнительную нагрузку из‑за пота, солнечного излучения и пыли.

Во время физической активности усиливается работа сальных и потовых желез. В сочетании с высокой температурой это может привести к закупорке пор и появлению высыпаний. Длительное пребывание на солнце без защиты повышает риск сухости кожи, пигментации и фотоповреждения. Особенно чувствительной оказывается кожа, склонная к акне и дерматитам.

«После тренировок на улице важно правильно очищать кожу и не оставлять пот и загрязнения на ее поверхности. Это помогает снизить риск нежелательных реакций», — отметила врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Антонина Козина.

Специалист рекомендовала выбирать для занятий одежду из дышащих тканей, избегать тренировок под прямыми солнечными лучами в часы пиковой активности и использовать солнцезащитные средства. После занятий следует принять душ или очистить кожу мягкими средствами без агрессивных компонентов, а также поддерживать ее увлажнение.

При появлении покраснения, зуда или высыпаний необходимо обратиться к врачу-дерматовенерологу. Своевременная консультация поможет избежать осложнений и сохранить здоровье кожи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.