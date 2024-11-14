Депутат оказал помощь в приобретении оборудования для амбулатории в Клину

Необходимое оборудование было приобретено после обращения жителей на одном из депутатских приемов с просьбой помочь улучшить условия для ухода за тяжелобольными пациентами.

Андрей Кучерявый совместно со старшей медсестрой паллиативного отделения Натальей Владимировной Коротченко лично проконтролировали процесс установки и убедились в том, что новая ванна отвечает всем требованиям. Теперь медперсонал сможет более комфортно проводить гигиенические процедуры, что значительно улучшит уход за пациентами, нуждающимися в особом внимании.

Отделение паллиативной помощи при Клинской областной больнице функционирует с 2016 года и обеспечивает круглосуточный уход для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, требующими симптоматической терапии. В отделении работают квалифицированные специалисты, прошедшие специальное обучение, организованы сестринские посты для круглосуточной помощи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.