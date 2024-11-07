День холодца: диетолог перечислила плюсы спорного блюда

Врач-диетолог Марият Мухина заявила, что вопреки дискуссиям вокруг холодца, это вкусное и полезное блюдо, сообщает Life.ru.

«Холодец может быть частью правильного питания, но употреблять его нужно в умеренных количествах (100–150 граммов несколько раз в неделю) и сочетая с другими полезными продуктами», — сказала доктор.

По ее словам, холодец способен помочь иммунной системе благодаря содержанию овощей и специй. Также он улучшает пищеварение и помогает быстро насытиться и контролировать аппетит, снизить чувство голода, его достаточно легко хранить и готовить.

Кроме того, холодец — традиционное русское блюдо, он помогает укрепить семейные связи, его приготовление может стать частью праздника, добавила специалист.

Ранее он попал в топ-100 худших блюд мира. Антирейтинг составлял онлайн-путеводитель TasteAtlas.