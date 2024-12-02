Чудодейственное средство: имбирь поможет побороть зимнюю усталость

Имбирь улучшает кровообращение и обладает противовоспалительными свойствами, поэтому отлично подходит для борьбы с зимней усталостью, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Зимой на здоровье положительно влияют цитрусовые благодаря высокому содержанию витамина С. Имбирь улучшает кровообращение и обладает противовоспалительными свойствами. Чеснок известен своими антибактериальными качествами, а орехи — грецкие и миндаль — богаты полезными жирами и минералами», — сказал Неронов.

Он добавил, что кисломолочные продукты, такие как йогурт и кефир, поддерживают иммунитет за счет пробиотиков. Еще одна группа полезных продуктов — бобовые, например фасоль или чечевица, которые дают энергию и обогащают рацион белком и клетчаткой.

«Размышляя, что включить в рацион: цитрусы, корнеплоды или орехи, надо отметить, что каждый из этих продуктов играет свою роль. Цитрусы помогут укрепить иммунитет и добавить в рацион антиоксиданты, корнеплоды обеспечивают организм углеводами и клетчаткой, а орехи насыщают полезными жирами и витаминами группы B», — разъяснил специалист.

По его мнению, если выбирать, лучше включить все три группы, но орехи могут быть особенно полезны из-за их высокой питательной ценности и способности поддерживать уровень энергии.

Лучше всего отдавать предпочтение местным сезонным продуктам — они часто свежие и дешевле.

«Сравнивайте цены на рынках и в магазинах, так как небольшие торговые точки иногда предлагают более выгодные условия. Покупка оптом, особенно корнеплодов, может помочь сэкономить. Замороженные овощи и фрукты тоже являются хорошей альтернативой, так как сохраняют питательные свойства. Однако для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или аллергиями лучше предварительно проконсультироваться с врачом», — заключил Неронов.