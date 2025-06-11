Чат-бот Денис собрал еще 20 тыс жалоб на здоровье перед записью к врачу Подмосковья

С начала к цифровому помощнику «Денису» присоединились более 20 тысяч пользователей. Чат-бот «Денис» — консультант по вопросам здравоохранения Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Он запишет к врачу, на диспансеризацию, вакцинацию, вызовет медика на дом и многое другое. Также цифровой помощник может подсказать пользователю, к какому врачу записаться. Для этого нужно просто указать жалобы, а «Денис» проведет опрос и скажет, к какому специалисту требуется обратиться. Чтобы воспользоваться им, необходимо пройти по ссылке. После запуска нужно указать номер телефона, полиса ОМС и дату рождения.

Так, в текущем году чат-ботом принято более 35 тысяч записей на прием к врачу, свыше 2,8 тыс. вызовов врача на дом, более 1,5 тыс. заполненных анкет «Возраст не помеха», а также 400 записей на телемедицинские консультации.

Проект стартовал в 2022 году и уже завоевал доверие более 161 тысячи пользователей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.