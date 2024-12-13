Будущие мамы Подмосковья могут встать на учет по проекту «Женская консультация»

При постановке на учет за будущей мамой будет закреплен индивидуальный помощник. Он даст необходимые советы по всем волнующим вопросам. Связаться со специалистом можно в чате «Наша женская консультация». Ссылку в чат беременные женщины получают при обращении по беременности или у администратора женской консультации.

Женская консультация оказывает квалифицированную первичную медико-санитарную акушерско-гинекологическую помощь женщинам, услуги по охране репродуктивного здоровья, профилактику, диагностику и лечение гинекологических заболеваний.

При постановке на диспансерный учет по беременности всех беременных женщин записывают на необходимые лабораторные исследования, скрининговые ультразвуковые исследования, к узкопрофильным специалистам, заблаговременно напоминают о необходимости визита в женскую консультацию. Каждый врач на своем участке знает все о закрепленных за ним беременных, об их проблемах и патологиях. Он оценивает степень риска и при необходимости направляет пациентку в вышестоящие лечебные учреждения.

С будущей мамой будет на связи опытный специалист, который сможет помочь, подсказать. Также в женской консультации имеется медицинский психолог, записаться к которому женщина может через своего врача акушера-гинеколога на приеме.

Для постановки на учет по беременности можно записаться самостоятельно по номеру 122, через госуслуги, так же запись возможна через инфомат, располагающийся в женской консультации. Будущая мама также может напрямую обратиться в регистратуру женской консультации, которую направят к врачу-акушеру-гинекологу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.