Будущие мамы Подмосковья могут встать на учет по проекту «Женская консультация»
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Всем будущим мамам в женской консультации Каширы по адресу: Советский пр-кт, дом 9, доступно индивидуальное сопровождения беременности в рамках проекта «Женская консультация» министерства здравоохранения Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.
При постановке на учет за будущей мамой будет закреплен индивидуальный помощник. Он даст необходимые советы по всем волнующим вопросам. Связаться со специалистом можно в чате «Наша женская консультация». Ссылку в чат беременные женщины получают при обращении по беременности или у администратора женской консультации.
Женская консультация оказывает квалифицированную первичную медико-санитарную акушерско-гинекологическую помощь женщинам, услуги по охране репродуктивного здоровья, профилактику, диагностику и лечение гинекологических заболеваний.
При постановке на диспансерный учет по беременности всех беременных женщин записывают на необходимые лабораторные исследования, скрининговые ультразвуковые исследования, к узкопрофильным специалистам, заблаговременно напоминают о необходимости визита в женскую консультацию. Каждый врач на своем участке знает все о закрепленных за ним беременных, об их проблемах и патологиях. Он оценивает степень риска и при необходимости направляет пациентку в вышестоящие лечебные учреждения.
С будущей мамой будет на связи опытный специалист, который сможет помочь, подсказать. Также в женской консультации имеется медицинский психолог, записаться к которому женщина может через своего врача акушера-гинеколога на приеме.
Для постановки на учет по беременности можно записаться самостоятельно по номеру 122, через госуслуги, так же запись возможна через инфомат, располагающийся в женской консультации. Будущая мама также может напрямую обратиться в регистратуру женской консультации, которую направят к врачу-акушеру-гинекологу.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.
«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.