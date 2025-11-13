Британские ученые сравнили процесс засыпания с падением мяча

сегодня в 16:22

Изучение деятельности мозга во время перехода ко сну, проведенное британскими исследователями, показало, что процесс засыпания можно визуализировать как движение шара вниз по наклонной поверхности. Это открытие, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, открывает новые перспективы в понимании здорового сна, сообщает «Царьград» .

Для анализа мозговой активности засыпающих людей использовалась электроэнцефалография. Полученные данные были преобразованы в математическую модель, представленную в виде катящегося мяча.

Как отметил один из авторов работы и нейробиолог Нил Гроссман, теперь появилась возможность с высокой точностью оценивать степень приближения человека ко сну, основываясь на измерении активности его мозга.

Предполагается, что результаты исследования внесут вклад в разработку новых методов лечения нарушений сна, таких как инсомния и чрезмерная дневная сонливость.

Ранее основатель Longevity HQ Academy, фармаколог, нейронутрициолог, терапевт медицины долголетия Наталья Молчанова в разговоре с РИАМО рассказала, почему после сытного обеда россиян может клонить в сон и как это связано с продуктами питания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.