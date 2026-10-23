Больница в Серебряных Прудах получила видеоларингоскоп

Серебряно-Прудская больница получила видеоларингоскоп для диагностики и интубации трахеи при операциях. Оборудование установили на улице Школьной, в доме 4, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Серебряно-Прудской больнице установили видеоларингоскоп. Оборудование на улице Школьной, в доме 4, позволяет проводить диагностическую эндоскопию и интубацию трахеи при общей анестезии во время хирургических операций.

Главное преимущество прибора — помощь при трудной интубации. Клинические рекомендации предусматривают применение эндоскопии в таких случаях. Перед операцией врачи оценивают риск сложностей с помощью специальных шкал при осмотре пациента. Если риск высок, предпочтение отдают видеоассистированной ларингоскопии.

Метод обеспечивает четкое изображение гортани, повышает успешность интубации и снижает риск травм верхних дыхательных путей. Улучшение визуализации также повышает эффективность манипуляций.

Оборудование закупили по поручению губернатора в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.