Более 8,3 тыс высокотехнологичных операций провели в больницах Подмосковья

В больницах Московской области медицинские специалисты проводят высокотехнологичные операции. В ходе таких вмешательств применяются современные медицинские технологии, в том числе роботизированные. Всего в регионе высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают в 39 больницах, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сейчас в регионе бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь можно получить по 15 профилям — онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии и другим. Для проведения таких вмешательств необходимы как современное оборудование, так и высококвалифицированные специалисты. Всего с начала года в Подмосковье наши врачи провели более 8 тыс. высокотехнологичных операций», — рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество высокотехнологичных операций выросло на 11,2%.

К наиболее часто проводимым высокотехнологичным операциям в подмосковных больницах относятся эндопротезирование, стентирование сосудов, имплантация линз, установка кардиостимуляторов, удаление опухолей и другие.

Высокотехнологичная медицинская помощь в подмосковных больницах оказывается бесплатно, по полису ОМС. Тактику лечения назначает лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.