Более 70 тыс женщин прошли обучение по грудному вскармливанию в Подмосковье в 2025 г

В 2025 году свыше 70 тысяч женщин в Подмосковье бесплатно обучились грудному вскармливанию в родовспомогательных учреждениях и детских поликлиниках, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В родовспомогательных учреждениях и детских поликлиниках Московской области работают специалисты по грудному вскармливанию. Они обучают женщин технике кормления грудью, правильному прикладыванию ребенка и рассказывают о пользе грудного вскармливания.

Занятия проходят бесплатно в центрах грудного вскармливания при перинатальных центрах и детских поликлиниках региона. Обучение проводят квалифицированные специалисты, которые отвечают на вопросы и оказывают поддержку.

В 2025 году обучение по грудному вскармливанию прошли более 70 тысяч женщин. Пройти занятия можно в детских поликлиниках Подмосковья, а также в Видновском, Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском, Щелковском перинатальных центрах, Московском областном центре охраны материнства и детства и родильных домах Балашихинской и Одинцовской больниц.

Дополнительная информация о системе родовспоможения региона размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье». Также работает единый кол-центр по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.