Более 30 наборов «Я родился в Подмосковье» получили роженицы Солнечногорска за прошлый год

Все желающие смоги посмотреть палаты и оборудование, а также узнать про партнерские роды и задать интересующие их вопросы. День открытых дверей проводят на регулярной основе, по вторникам с 13:00.

Для будущих мам провели экскурсию по всему отделению и показали палаты повышенной комфортности, палаты мамы и ребенка, интенсивную терапию. Также продемонстрировали содержание подарочного набора «Я родился в Подмосковье» от губернатора Московской области.

— Делаем всё, чтобы женщины чувствовали себя комфортно, разрешаем приносить колонки со своей музыкой, есть душевые отдельно для беременных и родивших. А также в нашем роддоме есть своя операционная на этаже. Это позволяет сократить время перевозки и повышает шансы при тяжелых родах и различных осложнениях, — отметила заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мария Холдина.

В набор «Я родился в Подмосковье» входят более 50 самых необходимых предметов для матери и ребенка: одежда, игрушки, комплект постельного белья, косметика для мамы и малыша, средства гигиены и другие товары.

"Для получения подарочного набора ребенок должен родиться в Подмосковье и быть зарегистрированным в областном органе ЗАГСа. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого ребёнка. Также вместо подарка можно выбрать денежную выплату. В 2024 году роженицам выдали 36 наборов", — подчеркнула заместитель главы г. о. Солнечногорск Майя Морева.

Более подробную информацию о сопровождении родов в Московской области можно найти на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье»: https://mama.zdrav.mosreg.ru

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.