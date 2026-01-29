Более 20 тыс человек обратились в центры репродуктивного здоровья Подмосковья в 2025 г

В 2025 году свыше 20 тысяч мужчин и женщин получили бесплатную медицинскую помощь в центрах репродуктивного здоровья семьи Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье действует 10 центров репродуктивного здоровья семьи, где пары с трудностями зачатия могут пройти бесплатную диагностику и лечение. В учреждениях работают гинекологи, урологи, репродуктологи, эндокринологи и другие специалисты.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что за 2025 год в центры обратились более 20 тысяч пациентов. Медицинская помощь предоставляется по полису ОМС.

Центры расположены в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, Балашихинском и Подольском роддомах, Московском областном центре охраны материнства и детства, Раменской и Дубненской больницах, а также в КДЦ «Ромашка» в Одинцовском округе.

Записаться на прием можно через лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03. Дополнительная информация размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье». В регионе реализуется нацпроект «Семья», в рамках которого строятся новые родовспомогательные учреждения и модернизируются действующие медицинские организации.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.