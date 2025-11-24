Блюдо на весь год: врач рассказала о пользе ферментированной капусты

Гастроэнтеролог, врач-диетолог, терапевт Александра Разаренова заявила, что квашеную ферментированную капусту обязательно нужно включать в рацион осенью и зимой, но у нее есть свои противопоказания.

«Квашеная капуста, прежде всего, это — источник пробиотиков. При молочнокислом брожении развиваются лактобактерии и другие бактерии, которые поддерживают микрофлору кишечника, помогают нам работать с воспалением, укрепляют иммунитет за счет большого содержания витамина С. В процессе ферментации его количество не снижается, а может даже и увеличивается», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

По ее словам, этот продукт богат клетчаткой и фитонутриентами: они поддерживают перистальтику кишечника, а фловоноиды обладают противовоспалительным действием. Капуста — низкокалорийный продукт, ее можно использовать на диете.

С другой стороны, квашеную капусту не рекомендуют людям с гипертонией: повышенное содержание натрия усиливает почечные и сердечные отеки. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта употребление капусты следует сократить.

