Без консервантов и красителей: диетолог назвала плюсы и минусы советских диет

Диетолог Журавлева: в рационе советского человека было много овощей и фруктов

Диетолог Полина Журавлева заявила, что в СССР придумали гениальную систему столов — лечебных диет, подходящих для людей с разным состоянием здоровья, однако советские диеты имели свои плюсы и минусы, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Не хватало разнообразия, выбор был ограничен. Особенно это касалось мясных и молочных продуктов. Присутствовал также дефицит белка, особенно в мясе и рыбе», — сказала диетолог.

С другой стороны, в рационе советского человека всегда присутствовали богатые витаминами и минералами сезонные овощи и фрукты, этому особенно способствовало наличие дачи.

Каждый лечебный стол соответствовал тому или иному хроническому заболеванию — например, язве или сахарному диабету. Большинство необходимых продуктов — хлеб, крупы, овощи были всегда доступны и натуральны. В рационе практически не использовались консерванты, красители и усилители вкуса, заключила Журавлева.