Бесплатный онкоскрининг для жителей Подмосковья пройдет 25 октября

25 октября для жителей Подмосковья старше 18 лет в центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет бесплатный онкоскрининг. В ходе мероприятия женщинам будет доступна консультация врачей-онкологов, а также маммография или УЗИ молочных желез. Мужчинам — ПСА-тест на рак простаты, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы. Также желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Своевременное выявление онкологических заболеваний позволяет сохранить качество жизни. В эту субботу каждый житель Подмосковья старше 18 лет сможет пройти бесплатный онкоскрининг в одном из 25 центров амбулаторной онкологической помощи. Всего с начала этого года в ходе дней открытых дверей прошли обследование уже почти 8 тыс. человек» — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Мероприятие пройдет 25 октября с 09:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии). Рекомендуется предварительно записаться в удобном ЦАОПе, адреса и контактные телефоны можно найти по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медобслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.