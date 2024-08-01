Балашихинская больница приглашает на проверку здоровья в Пестовском парке

Участвовать в традиционной парковой акции смогут все, кто хочет в удобном формате пройти раннюю диагностику хронических неинфекционных заболеваний. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Мобильный фельдшерско-акушерский пункт будет установлен возле главной сцены парка в эту субботу с 11 до 16 часов. Прием проведут терапевт и медсестра поликлиники № 13.

«Жители пройдут анкетирование, после чего им сделают анализ крови на уровень глюкозы и холестерин, ЭКГ, измерят артериальное давление. По результатам обследования врач даст рекомендации и при необходимости направит на углубленную проверку здоровья», — рассказала заведующая поликлиникой № 13 Ольга Елизарова.

Специалист напомнила, что кровь лучше сдавать натощак. Это значит, что перед ее забором нужно не есть 6-8 часов. Выполнение рекомендации позволит получить более точную оценку состояния здоровья. Раннюю диагностику заболеваний всегда можно пройти в поликлинике по месту прикрепления. Запись по телефону 122, через портал госуслуг или при личном обращении в медучреждение.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.