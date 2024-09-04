Андрей Воробьев отметил высокую загрузку участковых педиатров

Очень серьезный и заметный вызов есть в первичном звене детской медицины, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам губернатора, во всех регионах, во всех странах есть четкое понимание, что участковый педиатр несет на себе очень тяжелую ношу. К нему беспрерывно днем и ночью обращаются те, кто живет вокруг, в надежде помочь своему ребенку.

«И в одно из воскресений мне позвонил Владимир Владимирович (Путин, президент РФ — ред.) и сказал, что нужно обязательно объединить врачей для того, чтобы лучшие практики, в том числе участковых педиатров, также могли реализовываться, чтобы врачи могли узнавать новое», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.

Он добавил, что Подмосковье старается, в том числе и этим съездом детских врачей, преследовать и данную цель.

«Чтобы не только жить в своем, может быть, насыщенном, занятом мире, но стараться узнавать новое. Мир движется, и мы не имеем права отставать», — отметил глава региона.