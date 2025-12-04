Андрей Воробьев: детская смертность в стационарах снизилась на 20% за год

В стационарах Московской области детская смертность в этом году (на 1 декабря) снизилась на 20% за год, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«А вообще детская смертность по региону снизилась на 7,8%. За этот год мы открыли только один технологический центр детский, и это центр имени Рошаля», — сказал Воробьев в эфире радио «Комсомольская правда».

Он напомнил, что до этого в регионе не было отдельной высокотехнологичной клиники. Губернатор пришел с аргументами и проектом к президенту Владимиру Путину и провел с ним обстоятельный разговор.

«В весьма сложное время Владимир Владимирович поддержал, и родился госпиталь, научный центр имени Леонида Михайловича Рошаля. <…> И вот уже год, ну год и два месяца, если быть точным, работает этот центр», — отметил глава области.

По его словам, в центре получили помощь дети из 88 регионов РФ. В медучреждении собралась очень мощная команда. Там создают условия, чтобы команда не только собралась, но и дальше сплачивалась, совершенствовалась и спасала жизни. Каждый день проходят сложные операции, не менее 80 в сутки. В центр везут детей с самыми сложными случаями.

«Никому никогда не будет отказано в помощи, потому что это крайне важно. Там самое современное оборудование», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор уточнил, что сначала в центре сделали 420 коек, позднее из-за большого запроса нашли возможность увеличить их количество до 537. Власти региона видят, насколько результативно работает центр.

Воробьев также поблагодарил врачей за работу.

Как рассказал глава региона, в Балашихе строят больницу на 1 тыс. коек. В этом направлении проживает 2 млн человек. Он высказал уверенность, что после сдачи этого медцентра, можно будет увидеть очень заметные положительные сдвиги в системе здравоохранения.

