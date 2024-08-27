Студентов РГУНХ им Вернадского познакомили с работой онкодиспансера Подмосковья

Будущие студенты Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского ознакомились с работой Московского областного онкологического диспансера, а также познакомились с преподавательским составом факультета «Сестринское дело». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Областной онкодиспансер станет клинической базой для прохождения практики будущих специалистов по „Сестринскому делу“, и ребята до начала своих занятий смогли ознакомиться с работой нашего медучреждения и педагогическим составом. Задачами основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования выступают создание благоприятной образовательной среды, обеспечивающей необходимые условия для образования и будущего трудоустройства выпускников», — рассказал главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Ежегодно в онкологическом диспансере проходят практику студенты высших и средних медицинских учебных заведений из разных городов. Практическая подготовка обучающихся осуществляется по сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, по хирургии, по онкологии и по детской онкологии.

За 2024 год в онкодиспансере прошли практику около 100 студентов из Москвы, Московской области, Курска, Смоленска и Рязани.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.