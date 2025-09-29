44 и 60: ученые назвали критические точки старения

Специалисты университета в Стэнфорде обнародовали результаты масштабного исследования, согласно которому критические точки старения в жизни человека приходятся на 44 года и 60 лет, сообщает «ФедералПресс» .

Установлено, что концентрация большинства протеинов сохраняется на примерно одинаковом уровне в течение длительного времени, однако в конкретном возрасте их количество резко и значительно изменяется. Это указывает на масштабную реорганизацию функционала телесных систем. Таких переломных этапов было обнаружено два.

Первый значимый период — 44 года. В этом возрасте многие люди ощущают, что восстановление после физических усилий занимает больше времени, а первые признаки старения, такие как седые волосы и морщины, становятся постоянным явлением. Второй переломный момент — 60 лет. Этот возраст означает начало существенных изменений в функционировании иммунной системы.

Существует несколько способов осознанно отодвинуть старение — это физическая активность, социальная интеграция вместо одиночества, правильное питание и управление стрессом, а также наличие мотивирующей цели и качество сна.

