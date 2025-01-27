4 поликлиники нового стандарта открылись в Москве с начала года

В российской столице в январе 2025 года открылись 4 поликлиники по новому стандарту. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в них созданы комфортные зоны для посетителей и пациентов, сообщает газета «Известия» .

Градоначальник отметил, что в медучреждениях широкие холлы. Также поликлиники работают на современном оборудовании и используют цифровые технологии. Благодаря этому ходить туда пациентам будет еще комфортнее.

Так, новая поликлиника заработала в Академическом районе. Здания объектов здравоохранения обновили в районах Новокосино, Басманный и Раменки.

К концу 2025 года в столице собираются завершить программу реконструкции поликлиник. В рамках нее амбулаторный фонд Москвы полностью обновят.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сказал, что в 2024 году на юге мегаполиса ввели в эксплуатацию 4 объекта социальной инфраструктуры.