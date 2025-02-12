На должность заместителя главы округа Чехов назначен Виталий Шишкин

Имеет два высших образования, в 2004 году окончил Рязанский военный институт имени генерала армии В. П. Дубынина, получив квалификацию «Инженер» по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», в 2015 году завершил обучение в ФГБОУ ОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина», где получил квалификацию «Юрист» по специальности «Юриспруденция».

На протяжении своей карьеры Виталий Шишкин занимал ряд руководящих позиций, включая должности генерального директора в ООО «Винсент» и ООО «С-Энергия». Работал в административных структурах, исполняя обязанности заместителя директора ЗАО «Институт социальных технологий Российской академии наук» и начальника отдела по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта в управе района Гольяново города Москвы. Имеет опыт в управлении, строительстве и транспортном обеспечении. Занимал должности директора МУП «Теплосервис», директора МКП «Водосток Спасского муниципального района» и заведующего различными секторами в инженерных службах города Москвы.

В новой должности заместитель главы будет курировать жилищно-коммунальное хозяйство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.

Воробьев также отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей.