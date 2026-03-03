Застрявшим в Таиланде из-за конфликта на Ближнем Востоке туристам продлят визы

Власти Таиланда освобождают иностранцев, оказавшихся в стране из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, от финансовых санкций за просроченное пребывание. Так распорядилось командование иммиграционной полиции королевства, сообщает РИА Новости .

Приказ, выпущенный 2 марта, был подписан заместителем главного комиссара иммиграционной полиции генерал-майором Тханитом Тхаиватчараматом.

Согласно тексту документа, первое управление иммиграционной полиции в Бангкоке, а также все провинциальные управления и наземные пункты пропуска «Чиангсен» и «Бетонг» (крайние северный и южный КПП страны) обязаны не взыскивать штрафы с иностранных граждан при их выезде из Таиланда. Данная мера касается лиц, чье законное пребывание в королевстве на основании визы или безвизового въезда завершилось 28 февраля или позднее, и которые не смогли покинуть страну вследствие отмены авиарейсов из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Этим же распоряжением перечисленным подразделениям иммиграционной службы делегированы полномочия по продлению разрешенного срока пребывания иностранцев, чьи забронированные рейсы были отменены. Продление осуществляется на 30 дней при условии предоставления официального письма от посольства или консульства страны гражданства заявителя, подтверждающего факт невозможности вылета.

Если у иностранного гражданина нет возможности получить такое письмо, сотрудники уполномоченных управлений иммиграционной полиции совместно с ним составляют протокол, объясняющий причины для продления пребывания. Форма данного протокола является приложением к приказу.

В документе дополнительно разъясняется, что составленный протокол вместе с заявлением иностранца направляется в компетентные инстанции для рассмотрения. На принятие окончательного решения о продлении или отказе в нем отводится срок, не превышающий 15 дней с момента подачи документов.

Приказ также предписывает ужесточить контроль за иностранными гражданами, обращающимися за продлением своего нахождения в стране, и повысить уровень бдительности в отношении лиц, которые могут использовать данную процедуру для осуществления противозаконной или преступной деятельности на территории Таиланда.

