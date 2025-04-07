В Одинцове открыли новый туристический культурно-просветительский маршрут

Администрация Одинцовского округа совместно с правительством Москвы разработали новый туристический культурно-просветительский маршрут для масштабного проекта «Добрый автобус». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автор проекта — депутат Московской городской Думы Сабина Цветкова. В Культурном центре имени народного артиста СССР И. Д. Кобзона на постоянной основе начали проводиться экскурсии для «Московского долголетия». Первая группа туристов, насчитывающая более 50 человек, посетила центр 3 апреля.

В программу мероприятия вошли показ фильма о жизни и творчестве И. Д. Кобзона, концерт с участием мастеров искусства, организованный сотрудниками культурного центра, а также экскурсия по зданию с демонстрацией уникальных выставок. Гостей приветствовала депутат Сабина Цветкова.

Регулярные экскурсии для москвичей в Культурном центре имени И. Д. Кобзона в рамках проекта «Добрый автобус» будут проводиться каждую среду на постоянной основе в течение текущего месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.