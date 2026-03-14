У россиян срываются отпуска из-за ситуации на Ближнем Востоке и переноса вылетов

У россиян начали срываться отпуска из-за ситуации на Ближнем Востоке и постоянных переносов даты вылета у авиакомпании «Азур». При этом за потерянные дни предлагают компенсацию в 4,5 раза ниже стоимости отдыха, сообщает Baza .

Елена и Константин из Самарской области планировали отправиться в отпуск в Таиланд. Они приобрели путевку на 12 дней, с 14 по 26 марта, за 300 тыс. рублей. Однако за неделю до поездки начались постоянные переносы времени вылета. Сначала ссылались на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, а затем — на проблемы авиакомпании «Азур», рейсом которого должна была лететь пара.

По словам туроператора, у авиакомпании возникли серьезные проблемы с самолетами, что привело к задержкам рейсов из разных городов, включая Самару, Москву, Нижний Новгород, Казань и другие. Кроме того, проблемы начались и с обратными перелетами. Пассажиры, которые уже улетели в Таиланд в конце февраля, до сих пор не могут вернуться домой.

Супруги рассказали, что вылет переносили несколько раз и в итоге сдвинули на пять дней. При этом нет гарантий, что дата окончательная. На вопрос о «сгоревших» днях турагент предложил попробовать продлить отдых уже на месте. Однако семейную пару такой вариант не устраивает: отпуск у них строго ограничен, и через две недели они должны быть на работе.

За три потерянных дня семье предложили компенсацию всего в 16 тыс. рублей — почти в 4,5 раза меньше стоимости суток тура. Турагент объяснил это тем, что значительная часть путевки ушла на авиабилеты. Других вариантов семье не предлагают, поэтому им остается надеяться лишь на полную отмену тура — но сделать это можно только если рейс снова перенесут.

