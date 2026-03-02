Турция стала лидером летнего отдыха россиян из стран дальнего зарубежья

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что летом россияне чаще всего выбирают Турцию, Египет, Китай и Таиланд. Эти направления формируют до 80% турпотока.

По словам эксперта, в дальнем зарубежье лидирует Турция, за ней следуют Египет, Китай и Таиланд. На остальные страны приходится около 20% поездок.

Среди направлений ближнего зарубежья первое место занимает Беларусь. Далее идут Абхазия, а с заметным отрывом — Армения, Грузия, Казахстан и Узбекистан.

«Топ-5 зарубежных стран, которые аккумулируют примерно 80% российского турпотока в дальнее зарубежье, в порядке убывания — Турция, Египет, Китай, Таиланд», — сказал Мкртчян в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что за последний год зарубежный отдых почти не подорожал. С февраля 2025 года по февраль 2026 года рубль укрепился более чем на 30%, поэтому рост цен в валюте на 20–30% в рублях практически не ощущается.

Мкртчян рекомендовал заранее бронировать туры на сентябрь и начало октября в Турцию и по России, так как эти направления могут подорожать. По Египту и Таиланду он посоветовал пока не спешить с бронированием.

