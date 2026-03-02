Турэксперт объяснила, как вернуть деньги за сорванный отпуск в ОАЭ

Турэксперт Кодякова: если вылет в ОАЭ еще не состоялся, закон на вашей стороне

Гендиректор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова рассказала, что туристы могут вернуть полную стоимость путевок в ОАЭ, если вылет не состоялся из-за ракетных атак и закрытия неба, сообщает NEWS.ru .

Она пояснила, что ситуация с ракетными атаками и закрытием воздушного пространства квалифицируется как форс-мажор. В таком случае турист вправе расторгнуть договор и получить полный возврат средств, если поездка еще не началась.

«При возникновении угрозы безопасности в стране временного пребывания турист имеет право на расторжение договора и возврат полной стоимости тура», — подчеркнула Кодякова.

Если путешественники уже находятся в ОАЭ, вернуть деньги можно только за неиспользованные дни отдыха пропорционально оставшемуся сроку тура. При этом форс-мажор освобождает туроператоров и авиакомпании от штрафов и компенсации морального вреда.

При отмене рейса перевозчик обязан предоставить воду и питание в аэропорту, но не оплачивает проживание в гостинице, так как военные действия не зависят от авиакомпании.

Эксперт также отметила, что большинство стандартных страховок не покрывают риски, связанные с военными действиями. Без специальной оговорки страховая может отказать в выплатах при ранении или задержке рейса из-за обстрелов.

Ранее находящиеся в крупных городах ОАЭ россияне сообщили о напряженной обстановке после ракетных ударов Ирана по целям США и Израиля: небо закрыто, рейсы отменены, слышна работа ПВО.

