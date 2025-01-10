Сотни россиян не могут вернуться в Москву из Египта

300 россиян не могут вылететь в Москву из Египта, они находятся в Шарм-эль-Шейхе из-за отмены рейса авиакомпании EgyptAir, сообщает MSK1.RU .

Лайнер должен был вылететь в аэропорт Домодедово вечером 9 января. Сначала пассажиры час просидели на борту, но потом их вернули в зону ожидания.

Как поделились туристы, EgyptAir сослалась на неисправность шасси у самолета. Они ждали 7,5 часов, но после этого рейс отменили. Сейчас всех пассажиров привезли в отель, находящийся на реставрации.

В Домодедове данный рейс также ждут туристы. Они должны вылететь на этом лайнере в Хургаду в пятницу в час ночи. Однако сначала рейс задержали до 08:00, а потом перенесли на 16:45.

«После долгих попыток и поиска „представителя“ авиакомпании и криков недовольных пассажиров, людей наконец-то начали расселять в гостиницы», — поделилась одна из пассажирок.

По ее словам, всем планировавшим лететь в Хургаду места в гостинице Maxima не хватило, некоторых отправили в другой отель.

В пресс-службе воздушной гавани Домодедово рассказали, что решение об изменении времени вылета рейса принял EgyptAir.