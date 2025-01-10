Сотни россиян не могут вернуться в Москву из Египта
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300 россиян не могут вылететь в Москву из Египта, они находятся в Шарм-эль-Шейхе из-за отмены рейса авиакомпании EgyptAir, сообщает MSK1.RU.
Лайнер должен был вылететь в аэропорт Домодедово вечером 9 января. Сначала пассажиры час просидели на борту, но потом их вернули в зону ожидания.
Как поделились туристы, EgyptAir сослалась на неисправность шасси у самолета. Они ждали 7,5 часов, но после этого рейс отменили. Сейчас всех пассажиров привезли в отель, находящийся на реставрации.
В Домодедове данный рейс также ждут туристы. Они должны вылететь на этом лайнере в Хургаду в пятницу в час ночи. Однако сначала рейс задержали до 08:00, а потом перенесли на 16:45.
«После долгих попыток и поиска „представителя“ авиакомпании и криков недовольных пассажиров, людей наконец-то начали расселять в гостиницы», — поделилась одна из пассажирок.
По ее словам, всем планировавшим лететь в Хургаду места в гостинице Maxima не хватило, некоторых отправили в другой отель.
В пресс-службе воздушной гавани Домодедово рассказали, что решение об изменении времени вылета рейса принял EgyptAir.