Скотское отношение: россияне больше суток не могут вылететь из Турции

Россияне более суток не могут улететь из Антальи в Москву по разным причинам

Российские туристы более суток не могут покинуть Турцию. Рейс TK3002 авиакомпании Turkish Airlines Анталья — Москва должен был вылететь еще 9 октября в 19:45, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сначала вылет перенесли на 23:00 из-за погодных условий, а потом и вовсе отменили из-за неисправности борта. При этом пассажиры пожаловались, что для отдыха им предоставили плохой отель.

Следующая попытка улететь была предпринята на следующее утро. В 6:00 туристы были в аэропорту, рейс должен был вылететь в 10:00, но самолет задержали до 18:00. Пассажиры рассказали, что все это время семьи с маленькими детьми ожидали вылета, но им не дали ни воды, ни еды.

«Отношение к людям скотское — наглое вранье в лицо, грубость», — рассказали пассажиры.

Похожая ситуация произошла тремя днями ранее. Сотни россиян, купивших авиабилеты Turkish Airlines, не могли вылететь из Москвы в Анталью. Рейсы, которые должны были отправиться 7 октября ночью или ранним утром, были задержаны до 17:00.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.