Сотни пассажиров Turkish Airlines не смогли вылететь из Москвы в Анталью

Сотни россиян, купивших авиабилеты Turkish Airlines, не могут вылететь из Москвы в Анталью. Рейсы, которые должны были отправиться 7 октября ночью или ранним утром, были задержаны до 17:00, сообщает MSK1.ru .

Самолет, чей вылет был запланирован на 15:50, сможет покинуть авиагавань лишь в 22:40. Одна из возможных причин задержки рейсов — перебои в электроснабжении в аэропорту Антальи.

Официального комментария турецкая воздушная гавань не давала. При этом в пресс-службе Внукова рассказали, что некоторые чемоданы рейса ТК-3104, следовавшего из турецкого Даламана, не загрузили на борт. Людям вернут их через некоторое время.

Одна из пассажирок рассказала, что в Анталье появилась проблема с электроснабжением на вышке. Гостей заселили в хороший отель. Их накормили завтраком, пообещали предоставить обед в 12:00. После этого их должны были забрать.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.